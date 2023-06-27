Съехал с дороги и опрокинулся: в Яранском районе пять человек пострадали в ДТП

По факту аварии проводится проверка. Фото: ГИБДД Кировской области

В Яранском районе пять человек пострадали в ДТП. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла сегодня, 27 июня, в 14.25. На 211 км дороги «Киров - Советск - Яранск» автомобиль «Лада Гранта» съехал с дороги и опрокинулся. В результате пять человек получили травмы. К счастью, никто не погиб.

По факту аварии проводится проверка. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас устанавливаются все причины и условия совершения ДТП.