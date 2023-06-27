В Кировской области хотят законодательно урегулировать работу магазинов «24 часа»

За пять месяцев 2023 года в Кировской области выявили 19 преступлений в сфере оборота алкоголя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным областного УМВД, за пять месяцев 2023 года в регионе выявили 19 преступлений в сфере оборота алкоголя. Полиция пресекла 581 административное правонарушение и изъяла более 7,4 тысячи литров спиртного из незаконной продажи. На конец 2022 года в Кировской области розничной торговлей алкоголя занимались 728 организаций-лицензиатов.

- Пьет народ много - это показывает статистика. Я прошу все ведомства проанализировать текущую ситуацию - работу в этом направлении нужно пересмотреть. Это непростая история, нужны новые эффективные решения в этом вопросе, - резюмировал губернатор Александр Соколов.

Глава региона также попросил сформулировать законодательную инициативу о правовом регулировании работы магазинов формата «24 часа». Кроме того, необходим анализ порядка возбуждения уголовных дел при налоговых преступлениях, которые совершают участники алкогольного рынка.