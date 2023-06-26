Дома уничтожены полностью: пожар в деревне оставил 5 семей без крова

С огнем боролись 7 спецмашин. Фото: vk.com/afanadm

В деревне Слобода (Афанасьевский район) сегодня загорелись жилые дома.

Сообщение о возгорании поступило в 11.32. На тушение направили пожарные команды из нескольких поселений, 7 спецмашин и трактор с бочкой. К локализации огня приступили к 12.15, обошлось без пострадавших.

Огонь полностью уничтожил три двухквартирных дома и одну хозпостройку. Пять семей остались без жилья и вещей, - пишет администрация Афанасьевского округа ВКонтакте. Причина ЧП пока не названа.

О сборе вещей и помощи погорельцам власти пока не сообщают.