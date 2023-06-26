В Кирове досрочно отремонтировали фасад муниципального магазина «Спорттовары»

Изначально планировалось провести ремонт к сентябрю. Фото: kirovreg.ru

В Кирове в срочном порядке отремонтировали фасад муниципального магазина «Спорттовары» на Октябрьском проспекте. Об этом стало известно на планерке у Александра Соколова.

Средства на работы заложили еще в декабре минувшего года. Ремонт фасада планировалось провести к сентябрю, однако сделали в мае по поручению губернатора. Сейчас готовится его оформление к 650-летию Кирова. Директору магазина внесли устное замечание за ненадлежащее состояние внешнего облика торговой точки.

- Уже через год мы будем отмечать юбилей региональной столицы, поэтому особое внимание зданиям, которые располагаются на центральных улицах и в исторической части города, - прокомментировал Александр Соколов.