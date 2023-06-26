В Кирове возбудили уголовное дело из-за нарушения тайны переговоров

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили в областном Следственном комитете, виновник произошедшего пока не определен. По версии следствия, неустановленное лицо незаконным способом получило доступ и узнало о содержании телефонных переговоров одной из жительниц Кирова. Это является уголовно наказуемым деянием.

Факт нарушения тайны переговоров обнаружили сотрудники регионального УФСБ, по чьим материалам Следком и возбудил дело. Сейчас специалисты устанавливают виновного и выясняют все обстоятельства случившегося.

Добавим, что по данной статье правонарушителю может грозить штраф в размере до 80 тысяч рублей либо обязательные или исправительные работы.