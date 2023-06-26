Киров оказался на 99 месте из 100 в зарплатном рейтинге

Кировские зарплаты оказались самыми маленькими по стране. Фото: Даниил ОПАРИН

Киров оказался на предпоследнем месте в зарплатном рейтинге городов. Исследование провели эксперты «РИА Новости».

Согласно ему, в среднем кировчанин получает в месяц 45 тысяч рублей, а отрасль с наибольшей зарплатой в Кирове - это госслужба. С этим результатом Киров оказался на 99 месте из 100.

Последнее место в рейтинге занимает Элиста с аналогичными показателями. А в лидерах оказалась Москва: средняя зарплата ее жителей - 227 тысяч рублей. Больше всего зарабатывают работники отрасли банков и финансовых услуг.