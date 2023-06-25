В Кирове в девятый раз состоялся фестиваль молодежных уличных культур

В танцевальных состязаниях участвовали ребята от шести лет и старше. Фото: киров.рф

В Кирове в рамках Дня молодежи прошел фестиваль молодежных уличных культур «Кипяток». Как сообщает горадминистрация, мероприятие является ежегодным и состоялось уже в девятый раз.

На фестиваль прибыли танцоры из Кировской области, а также республик Татарстан и Коми. Они соревновались в брейкинге, хип-хопе и других танцевальных направлениях. Музыкальное сопровождение обеспечил специальный гость, приглашенный из Казани - Dj ROCKID. В состязаниях поучаствовали в общей сложности более 150 человек в возрасте от шести лет и старше.

Отметим, что в День молодежи прошли и другие мероприятия - фестиваль молодежных увлечений, здорового образа жизни и другие.