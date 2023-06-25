В 15 дворах Кирова восстановили уличное освещение

Специалисты провели обустройство недостающего освещения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове восстановили освещение в 15 дворах. Подробности сообщили в областном правительстве.

Работы провели по проекту «Формирование комфортной городской среды». В его рамках специалисты ведут устройство недостающего электрического освещения во дворах. Общая стоимость составила более миллиона рублей.

Помимо того, проект предусматривает благоустройство дворов и общественных территорий в Кирове. На данный момент сданы придомовые территории на улице Екатерины Кочкиной, 8 и 8к3. Специалисты уложили асфальт, установили бордюры, обустроили тротуары. Во дворах также появились скамейки и урны.

На данный момент ведется приемка работ по благоустройству придомовой территории на Сосновой, 1 в Лянгасово.