В Кировской области приведут в порядок девять дорог к туристическим объектам

Работы запланированы в нескольких районах. ФОТО: правительство Кировской области

В текущем году особое внимание при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» особое внимание уделено трассам, которые ведут к туристическим объектам. Как отметили в региональном правительстве, это положительно сказывается не только на улучшении транспортной сети, но и на развитии внутреннего туризма.

На данный момент в районах нашего региона выделены девять дорожных объектов, ведущих к достопримечательностям, которые требуют ремонта. В частности, работы пройдут в Нолинском районе (два участка), и в Кильмезском районе, где ежегодно проводится фестиваль «Вятский лапоть».

- Дороги год от года становятся удобными для туристов, делают наши достопримечательности доступными, а путешествия комфортными, - отметил министр транспорта Кировской области Алексей Петряков.