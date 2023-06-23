На стройку мусоросортировочного комплекса в Слободском потратят почти миллиард рублей

Комплекс включит в себя мусоросортировочный завод и объект компостирования органических отходов. Фото: kirovreg.ru

На портале госзакупок появился конкурс по поиску подрядчика, который займется строительством комплексного объекта по обращению с ТКО. Начальная цена контракта составляет 971 миллион 748 тысяч рублей. Средства выделят из областного бюджета.

Согласно приложенным документам, объект расположится на территории Слободского района. Площадь земельного участка, необходимого под строительство - 110 тысяч квадратных метров.

Подрядчику предстоит возвести корпуса мусоросортировочного комплекса, участка компостирования и административно-бытового здания. Производственная мощность комплекса - не менее 200 тысяч тонн в год. Здания должны быть оснащены системами оповещений о пожаре, ГО и ЧС, камерами видеонаблюдения, охранной сигнализацией и так далее.

Проектно-изыскательные работы и госэкспертиза должны закончиться до 26 февраля 2024 года. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, в том числе оборудования - до 1 октября 2024 года.

Прием заявок на конкурс завершится 10 июля. Подрядчика определят 13 июля.