Робот изнутри исследует теплосети в Кирове и находит дефекты

Робот с камерой помогает установить дефекты трубопроводов, которые после устраняют специалисты. Фото: кировский филиал «Т Плюс»

Как сообщили в кировском филиале «Т Плюс», робот проводит визуальный и измерительный контроль сварных швов и оценивает состояние трубопровода. Сейчас диагностика проходит на километровом участке Юго-Восточной магистрали вдоль улицы Молодой Гвардии от Горького до Хлебозаводского проезда.

Как рассказали в компании, робота, оснащенного видеокамерой, помещают в трубу. Он движется со скоростью 40 метров в час и может за одно погружение обследовать 600 метров сетей. Благодаря вращающейся на 360 градусов камере специалисты могут детально рассмотреть трубу и обнаружить дефекты. Робот-диагност также способен выявить участки, имеющие критические или близкие к таковым утончения стенки.

В «Т Плюс» также добавили, что робот используется в работе уже третий год. В 2022 году с его помощью удалось выявить и устранить 41 дефект при обследовании 1687 метров трубопроводов.