Скончалась экс-замглавы кировского департамента здравоохранения Алла Осокина

Алла Анатольевна посвятила работе в здравоохранении более 35 лет. Фото: www.medkirov.ru

В среду, 21 июня, на 64-м году жизни не стало бывшей замглавы департамента здравоохранения (сейчас – минздрава) Кировской области, кандидата медицинских наук, доцента КГМУ, отличника здравоохранения Аллы Осокиной.

Алла Анатольевна в 1984 году окончила ПГМИ («Лечебное дело»), начала карьеру в медсанчасти Кировского машиностроительного объединения (акушер-гинеколог). С 1991 года работала на кафедре акушерства и гинекологии Кировского филиала ПМИ (сейчас - КГМУ).

Посвятила работе в здравоохранении более 35 лет, 10 из них - департаменту здравоохранения региона. Прошла путь от главного специалиста-эксперта до заместителя главы ведомства. Осокина стояла у истоков современной акушерско-гинекологической службы Кировской области, была главным акушером-гинекологом региона. Много лет совмещала пост с врачебной практикой, делала операции.

Прощание состоится в субботу, 24 июня, в 9.00 часов в траурном зале БСМЭ (улица Менделеева, 15).