В Слободском закончилось строительство крытого катка с искусственным льдом

Объект должны были сдать еще в ноябре 2022 года. Фото: прокуратура Кировской области

Работы начались в июле 2022 года. По нацпроекту «Демография» предполагалось строительство комплекта спортивно-технологического оборудования в виде крытого катка с искусственным льдом. Стоимость превысила 90 миллионов рублей. В ноябре 2022 года объект должен был быть готов.

- В предусмотренные сроки поставка и установка оборудования не была завершена, работы приостанавливались, в том числе из-за нарушения обязательств субподрядчиками либо по вине организации-исполнителя, - сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство внесло представление руководителю организации, которого привлекли к административной ответственности. После этого работы по установке катка закончились, заказчик принял объект.