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НовостиОбщество21 июня 2023 8:16

В Кирове на несколько часов отключили светофор на перекрестке Попова и Некрасова

Водителей просят руководствоваться знаками приоритета
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы займут несколько часов. Фото: киров.рф

Работы займут несколько часов. Фото: киров.рф

В Кирове временно отключили светофор на перекрестке улиц Ивана Попова и Некрасова. Подробности сообщает горадминистрация.

Регулировщик отключили с 10.00 21 июня. Как пояснили в кировской мэрии, это связано с модернизацией оборудования. Работы планируют завершить до 14 часов, после чего светофор вновь включат.

Водителей просят заранее продумывать свой маршрут с учетом информации. При проезде перекрестка автомобилистам следует руководствоваться знаками приоритета.

В мэрии также добавили, что обновление светофоров проводится в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы.