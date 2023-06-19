В Кирово-Чепецке пьяный молодой человек напал на пункт выдачи товаров

Молодого человека задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецке задержали молодого человека, разгромившего охраняемый объект. Подробности сообщили в областном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел на днях в 02.10. В пункте выдачи товаров на Сосновой сработала охранно-пожарная сигнализация, и на место направился экипаж Росгвардии. При осмотре объекта правоохранители обнаружили разбитое стекло входной двери и поврежденную вывеску. Неподалеку находился явно пьяный молодой человек.

Парень признался, что в погроме виноват он - разбил стекло камнем. Как выразился он сам, «из хулиганских побуждений». При этом после каждого слова все четче чувствовалось, что он нетрезв. В итоге 25-летнего дебошира передали полиции для дальнейшего разбирательства.