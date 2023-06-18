В Кирове идет гарантийный ремонт дорог и дворов

До конца июня работы закончатся на объектах, которые приводили в порядок в 2021 году. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, работы ведутся во дворах, где в 2021 году проходил ремонт по программе «Формирование комфортной городской среды». Так, например, сейчас специалисты исправляют дефекты на улицах Сутырина, 18 и 20, Олега Кошевого, 1 и 1а. Они устраняют трещины покрытия и заменяют бортовые камни.

Всего уже отремонтировано около 100 объектов. Работы выполнены на 80%, закончить их планируется до конца июня. В дальнейшем специалисты приступят ко дворам, приведенным в порядок в 2020 году.

Подрядчик также приводит в порядок дороги, которые ремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» - устраняют трещины и провалы, восстанавливают колодцы. На неделе работы прошли на улицах Молодой Гвардии и Дзержинского.