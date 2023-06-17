В Кировской области ищут мужчину, пропавшего 10 дней назад

Мужчина вышел из дома и не вернулся. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают без вести пропавшего мужчину. 7 июня Алексей Шеферов вышел из дома и не вернулся. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Алексею 46 лет, рост 186, плотного телосложения, коротковолосый. На момент ухода из дома мужчина был одет в серую толстовку, черную футболку, темно-зеленые джинсы и черные туфли. Вероятно, он может находиться в поселке Кумены или в Кирове.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея, просят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.