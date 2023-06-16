Житель Слободского района незаконно производил алкоголь в собственном гараже

Мужчина занимался производством алкоголя в собственном гараже. Фото: скрин с видео МВД России

В Слободском районе мужчина занимался нелегальным производством алкоголя. Деятельность цеха пресекли в ходе оперативно-профилактического мероприятия.

Инцидент произошел в Слободском районе. Местный житель организовал производство алкогольной продукции различных наименований. Занимался он этим прямо в собственном гараже - там полицейские обнаружили четыре перегонные установки, фасовочную машину-дозатор и другое оборудование.

Правоохранители изъяли 2800 бутылок, которые мужчина уже подготовил к продаже, а также 800 литров спиртосодержащей жидкости, использовавшейся в качестве сырья. Самого «предпринимателя» задержали.

- Следователем УМВД России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью шестой статьи 171.1 УК РФ. Предварительное расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.