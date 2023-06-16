17 июня кировчане смогут сдать вторсырье в двух точках города

На переработку можно сдать пластик, макулатуру, крышечки, жесть и многое другое. Фото: Иван МАКЕЕВ

17 июня в Кирове вновь будет работать «Экомобиль». Об акции сообщает АО «Куприт».

Мероприятие пройдет в следующих точках:

- 10.00-12.00 - Ленина, 205 (у ТЦ «Green Haus»);

- 13.00-15.00 - Чистопрудненская, 10 (за ТЦ «Red»).

Кировчане смогут сдать на переработку пластик, макулатуру, тетрапак, алюминий и жесть, стекло по цветам, одежду и ветошь, крышечки, пробки и другое. Полный список можно посмотреть здесь. Все вторсырье должно быть заранее подготовленным - чистым, освобожденным от лишних деталей и рассортированным по фракциям.