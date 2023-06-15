Кировская область присоединится к Всероссийской минуте молчания

Акцию посвятят памяти 27 миллионов граждан, погибших в годы Великой Отечественной. Фото: kirovreg.ru Фото: Александр ЧАРУШИН

В четверг, 22 июня 2023 года, пройдет «Минута молчания». Всероссийскую акцию посвятят памяти 27 миллионов граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Минута молчания» начнется в 12.15 по московскому времени.

- Во время акции люди склоняют головы и вспоминают родных и близких, переживших самую кровопролитную войну XX века, - сообщают в правительстве Кировской области.

В минуту молчания прервут теле- и радиоэфиры, остановят общественный транспорт. Там, где возможно, остановят производства.