В Кирове задержали мужчину, повредившего могилы на кладбище

Мужчину доставили в отдел полиции, ведутся следственные действия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали мужчину, подозреваемого в осквернении могил. Подробности сообщили в областном УМВД.

13 июня сообщение поступило от сторожа, охраняющего кладбище «Огородники». На место выехали сотрудники полиции, осмотревшие место и установившие повреждения на трех могилах. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Осквернение мест захоронений».

Наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемого - им оказался 43-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводятся следственные действия.