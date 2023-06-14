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НовостиОбщество14 июня 2023 11:58

В Кирове задержали мужчину, повредившего могилы на кладбище

Возбуждено уголовное дело об осквернении мест захоронения
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мужчину доставили в отдел полиции, ведутся следственные действия.

Мужчину доставили в отдел полиции, ведутся следственные действия.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали мужчину, подозреваемого в осквернении могил. Подробности сообщили в областном УМВД.

13 июня сообщение поступило от сторожа, охраняющего кладбище «Огородники». На место выехали сотрудники полиции, осмотревшие место и установившие повреждения на трех могилах. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Осквернение мест захоронений».

Наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемого - им оказался 43-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводятся следственные действия.