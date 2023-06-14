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НовостиОбщество14 июня 2023 7:59

В Кировской области отменили проведение «Гринландии»-2023

Участники фестиваля будут давать концерты в зоне СВО и в новых субъектах РФ
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Фестиваль планировался на 14-16 июля. Фото: vk.com/grinlandia_fest

Фестиваль планировался на 14-16 июля. Фото: vk.com/grinlandia_fest

В Кировской области отменили проведение «Гринландии». Всероссийский фестиваль авторской песни планировался на 14-16 июля, однако планы поменялись.

В текущем году концерты постоянных участников «Гринландии» пройдут в зоне СВО и в госпиталях для раненых военнослужащих. Решение приняли совместно оргкомитет фестиваля и правительство Кировской области.. Как подчеркнули в пресс-службе последнего, это в том числе связано с необходимостью обеспечить безопасность участников.

- «Гринландия» в этом году пройдет в зоне проведения СВО и новых субъектах РФ. Мы все лето будем организовывать выезды в зону СВО бардов и коллективов, участвовавших и побеждавших в разные годы на нашем фестивале, - сообщили организаторы фестиваля.