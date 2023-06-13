В Кирове убирают свалку бочек с горючим, расположенную рядом с собачьим приютом

Бочки уберут за счет налогоплательщиков, после средства будут пытаться взыскать с виновника. Фото: ОНФ Кировской области

В Кирове убирают бочки с горючим, целый год лежавшие рядом с собачьим приютом. Подробности сообщает региональный ОНФ.

Бочки с опасным содержимым могли вспыхнуть в любой момент - угрозу подтвердили сотрудники МЧС и Роспотребнадзора, причем еще несколько месяцев назад. В ста метрах от свалки находился газораспределительный блок, рядом - кучи деревяшек, садовые дома. Ситуация начала разрешаться только после вмешательства общественников.

По словам главы администрации Кирова Вячеслава Симакова, емкости вывезут на полигон. Там специалисты обследуют их и решат, как их утилизировать. Сити-менеджер также добавил, что виновником образования свалки оказалось физлицо без всяких разрешительных документов. Им уже занялась полиция.

- Сейчас все бочки утилизируют за счёт средств налогоплательщиков, а после городские власти будут пытаться взыскать потраченные средства с виновника, - добавили общественники.