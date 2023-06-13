В Афанасьевском районе мужчина убил брата из-за личной неприязни

Убийцу арестовали, ведется расследование уголовного дела. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Афанасьевском районе мужчина убил брата. Подробности сообщает областной Следком.

Трагедия произошла в деревне Ефремята 8 июня. В тот день между двумя братьями произошел конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры один из них схватился за оружие. 49-летний мужчина получил несколько ударов топором и поленом по голове, отчего скончался.

Его брат, осознав, что произошло, накрыл тело полиэтиленовой пленкой. Через пару дней он сообщил о случившемся соседям, которые и вызвали полицию. Правоохранители задержали 49-летнего братоубийцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.