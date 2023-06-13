Ольга Зыкина стала главой администрации Кирово-Чепецка

С 6 июня новая глава администрации приступила к исполнению обязанностей. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке назначили нового главу администрации. Пост заняла Ольга Зыкина. Губернатор Александр Соколов поздравил ее с назначением на должность во время еженедельной планерки, состоявшейся 13 июня.

- Ольга Сергеевна, знаю, что у вас есть соответствующие опыт и знания. Почти 20 лет вы работали в органах местного самоуправления в Кирово-Чепецком районе. Задач перед вами стоит много: через 2 года будет юбилей Кирово-Чепецка. Город должен встретить его благоустроенным и красивым. Желаю успехов в работе, - сказал глава региона.

Добавим, что депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Ольги Зыкиной. С 6 июня она приступила к работе в должности.