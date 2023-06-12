Благодаря установке специального протеза у мужчины улучшился слух. Фото: medkirovru

Кировские врачи вернули слух 53-летнему пациенту. Мужчине провели операцию и установили специальный протез. Подробности рассказали в региональном Минздраве.

У жителя Белохолуницкого района выявили холестеатому - образование, которое проникло в полость среднего уха и могло повредить его хрупкие структуры. В результате медики провели мужчине операцию и удалили образование. Кроме того, пациенту восстановили стенки среднего уха и барабанную перепонку.

Благодаря установке специального протеза у мужчины улучшился слух. Всего с начала года такие протезы установили четырем пациентам. В том числе, и жителям других регионов.