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НовостиОбщество11 июня 2023 15:16

14 июня в Кирове пройдет общегородская донорская акция

Все желающие смогут сдать кровь в мобильном комплексе на Театральной площади
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Принять участие в акции может любой желающий.

Принять участие в акции может любой желающий.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в областном Минздраве, мероприятие приурочено к Международному дню донора, который отмечается 14 июня. В этот день на Театральной площади будет работать мобильный медицинский комплекс, оснащенный необходимым оборудованием для лабораторного исследования и забора крови.

Принять участие в акции может любой желающий. Условия - возраст не младше 18 лет и отсутствие противопоказаний к сдаче крови. Мобильный комплекс будет работать с 08.00 до 17.00. С собой необходимо принести паспорт (оригинал) и СНИЛС.

- Накануне донации необходимо исключить из рациона жирную, жареную, копченую, соленую пищу, молочные продукты, бананы, колбасные изделия, яйца, орехи, семечки. В день донации следует обязательно позавтракать - кашей на воде либо чаем с печеньем, - инструктирует областной Минздрав.