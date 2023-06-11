14 июня в Кирове пройдет общегородская донорская акция

Принять участие в акции может любой желающий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в областном Минздраве, мероприятие приурочено к Международному дню донора, который отмечается 14 июня. В этот день на Театральной площади будет работать мобильный медицинский комплекс, оснащенный необходимым оборудованием для лабораторного исследования и забора крови.

Принять участие в акции может любой желающий. Условия - возраст не младше 18 лет и отсутствие противопоказаний к сдаче крови. Мобильный комплекс будет работать с 08.00 до 17.00. С собой необходимо принести паспорт (оригинал) и СНИЛС.

- Накануне донации необходимо исключить из рациона жирную, жареную, копченую, соленую пищу, молочные продукты, бананы, колбасные изделия, яйца, орехи, семечки. В день донации следует обязательно позавтракать - кашей на воде либо чаем с печеньем, - инструктирует областной Минздрав.