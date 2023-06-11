В Кирове ищут мужчину, пропавшего в конце мая

Мужчину в последний раз видели в областном центре 31 мая. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове ищут мужчину, пропавшего почти две недели назад. В последний раз Дмитрия Ильченко видели 31 мая. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы мужчины сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Дмитрию 40 лет, рост 180 см, у него темно-русые с сединой волосы и голубые глаза. На момент исчезновения кировчанин был одет в бежевую ветровку, красную футболку, черные джинсы и кроссовки такого же цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-5 или 112.