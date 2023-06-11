Кировские водители такси поборются за звание лучшего

Участников ждут теоретические и практические тесты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове выберут лучшего водителя такси. Подробности сообщили в областном правительстве.

12 июля пройдет региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России - 2023». Участникам предстоит сдать тест на знание ПДД, истории Кировской области, расположения улиц, истории и закона о такси. На практической части водители продемонстрируют плавность вождения и скоростное маневрирование.

Лидеры конкурса разыграют призовой фонд - 30 тысяч рублей и бесплатную поездку на финал соревнования, где смогут побороться уже за главный приз - 150 тысяч рублей.

Подать заявку желающие могут здесь. Обязательные условия - наличие официального трудоустройства или ИП, водительское удостоверение, стаж вождения не менее трех лет и отсутствие грубых нарушений ПДД за год. Открытие регионального этапа конкурса состоится 12 июля в 12.00 по адресу: Киров, проспект Строителей, 21.