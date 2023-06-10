«Петрушку» исключили. В Кирове продолжают выбирать талисман и слоган к 650-летию города

Победители будут выявлены путем народного голосования. ФОТО: правительство Кировской области

В Кирове продолжается подготовка к предстоящему 650-летию города, который состоится через год. Одним из важных аспектов в подготовке праздника является выбор талисмана, слогана и официальной песни юбилея. Подробностями поделились в правительстве Кировской области.

В мае стартовал прием заявок на официальный слоган 650-летия. Всего в Дирекцию праздника поступило около 100 заявок. Из них эксперты отобрали 13 лучших, которые собирались выставить на народное голосование. Однако губернатор Александр Соколов поручил им продолжить работу.

- Надо составить более короткий лист, взять за основу выбранные варианты, высказать свои соображения и собрать фокус-группы из разных представителей общественности. По результатам обсуждения необходимо выбрать не больше пяти, и тогда запустить на голосование, - отметил глава региона.

Что касается символа юбилея, то сейчас на рассмотрении находятся восемь заявок из 25 присланных. В Дирекции отметили, что по решению экспертов из перечня потенциальных символов исключили Петрушку.

Александр Соколов дал Дирекции праздника неделю, чтобы определиться с окончательным списком, который будет выставлен на народное голосование.

Также до 30 июня от всех желающих принимаются заявки на конкурс официальной песни юбилея. Пока их всего семь.

Добавим, что по инициативе Александра Соколова был объявлен конкурс на лучшее оформление к 650-летию города. Принять участие в нем могут все учреждения города.