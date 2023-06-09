В Кирове продают автомобили, изъятые у злостных нарушителей ПДД

Среди конфискованных машин не только отечественные автомобили, но и иномарки. Фото: ГУФССП по Кировской области

В Кирове выставили на продажу автомобили, конфискованные у нарушителей ПДД. Подробности сообщили в региональном ГУФССП.

В июле 2022 года в России ввели возможность конфискации машин у злостных нарушителей ПДД. С того момента на реализацию передали 46 транспортных средств. Только в июне текущего года на продажу выставили 25 изъятых автомобилей. Среди них как отечественные машины, так и иномарки - к примеру, Mitsubishi Pajero, Mazda, Kia Spectra, Hundai Solaris и другие.

ГУФССП по Кировской области сообщает, что ознакомиться с полным списком реализуемого транспорта, а также порядком приобретения и датой проведения торгов можно здесь и на этом портале.