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НовостиОбщество9 июня 2023 12:37

В Верхнекамском районе в 2023 году отремонтируют 11 км дорог

Работы пройдут в Кирсе и на дороге Кирс - Лесной
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы в Кирсе планируют закончить к 12 июня. Фото: kirovreg.ru

Работы в Кирсе планируют закончить к 12 июня. Фото: kirovreg.ru

Как сообщает областное правительство, в Кирсе уже начался ремонт улицы Октябрьской. Она является транзитной, по ней общественный транспорт едет из областного центра в поселки Лесной и Кирс. Подрядчик начал устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона 8 июня. Всего здесь отремонтируют 1,5 км дороги.

Работы обещают закончить к 12 июня. Сразу после этого подрядчик начнет ремонт участков Кирс - Рудничный - Лойно и Лойно - Лесной. Общая протяженность составит 9,405 км.

- Таким образом, с учетом мероприятий предыдущих лет и работ текущего года в нормативное состояние будет приведено в порядок 32,2 км (из 81 км) дороги Кирс - Лесной, - сообщили в областном правительстве.