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НовостиПроисшествия9 июня 2023 8:25

В Кирове женщина погибла в пожаре на Красноармейской

По факту происшествия проводится проверка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове пожар унес жизнь человека. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Трагедия произошла вечером 8 июня. В одной из квартир дома на Красноармейской вспыхнул пожар. По предварительным данным, пламя разгорелось из-за неосторожности при курении. На месте происшествия спасатели обнаружили тело женщины - вероятнее всего, хозяйки квартиры.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливаются точные причины и обстоятельства трагедии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.