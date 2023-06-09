В Кирове женщина погибла в пожаре на Красноармейской

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове пожар унес жизнь человека. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Трагедия произошла вечером 8 июня. В одной из квартир дома на Красноармейской вспыхнул пожар. По предварительным данным, пламя разгорелось из-за неосторожности при курении. На месте происшествия спасатели обнаружили тело женщины - вероятнее всего, хозяйки квартиры.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливаются точные причины и обстоятельства трагедии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.