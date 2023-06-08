Совершил развратные действия: в Кирове разыскивают подозреваемого, который мог надругаться над ребенком

Правоохранители проверяют один из эпизодов после сообщений от местных жителей. Фото: Следком

Кировский Следком начал проверку сообщений о развратных действиях, от которых мог пострадать несовершеннолетний.

Записи об этом ЧП появились утром в четверг, 8 июня. Автор поста утверждает, что 6 июня некий мужчина совершил насильственные действия над ребенком. Дело было у дома по улице Советской. А на следующий день, по версии автора сообщения, тот же человек у гаражей по ул. Кутшо оголился перед другим несовершеннолетним, после чего сбежал.

В СУ СКР по Кировской области «КП - Киров» сообщили, что данных о происшествии на Кутшо в управлении нет.

- Проводится проверка по факту вероятно совершенных развратных действий в отношении несовершеннолетнего, - прокомментировали в Следкоме происшествие на улице Советской.