В Омутнинске идет строительство водопровода и станции водоподготовки

После всех работ чистой водой будут обеспечены более 2500 жителей Омутнинска. Фото: правительство Кировской области

Как сообщили в областном правительстве, стоимость работ составляет 237 миллионов рублей, большая часть денег направлена из федерального бюджета.

На эти средства предстоит построить три станции водоподготовки суммарной производительностью 1782 кубических метра в сутки, а также возвести и провести капремонт резервуаров чистой воды объемом 1130 кубических метров. Кроме того, подрядчик должен проложить 3,7 км новых сетей в центральной части города.

В правительстве добавили, что после всех работ чистой водой будут обеспечены более 2500 жителей Омутнинска.