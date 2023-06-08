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НовостиОбщество8 июня 2023 9:43

В Омутнинске идет строительство водопровода и станции водоподготовки

На работы выделено 237 миллионов рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
После всех работ чистой водой будут обеспечены более 2500 жителей Омутнинска. Фото: правительство Кировской области

После всех работ чистой водой будут обеспечены более 2500 жителей Омутнинска. Фото: правительство Кировской области

Как сообщили в областном правительстве, стоимость работ составляет 237 миллионов рублей, большая часть денег направлена из федерального бюджета.

На эти средства предстоит построить три станции водоподготовки суммарной производительностью 1782 кубических метра в сутки, а также возвести и провести капремонт резервуаров чистой воды объемом 1130 кубических метров. Кроме того, подрядчик должен проложить 3,7 км новых сетей в центральной части города.

В правительстве добавили, что после всех работ чистой водой будут обеспечены более 2500 жителей Омутнинска.