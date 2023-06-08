В Кирове отремонтируют проезд между домами на улице Аэропорт

Проезд приведут в порядок к концу лета.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Кирове отремонтируют проезд между домами в микрорайоне Победилово. Об этом сообщает горадминистрация.
Жалобы возникли у жильцов дома №2 по улице Аэропорт, отремонтированной по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Между домами №2 и №2а имеется проезд, относящийся к муниципальной земле, а не к самой улице и, соответственно, не приведенный в порядок. После жалоб жильцов было принято решение привести проезд в порядок к концу лета. На данный момент специалисты готовят смету.
Кроме того, возник вопрос относительно съездов к домам по этой же улице. После ремонта дороги перепад высот между участками оказался слишком большим, и в результате вода с проезжей части стекает к дому. В ближайшее время специалисты выедут на место и определят способ решения проблемы.