В Кирове отремонтируют проезд между домами на улице Аэропорт

Проезд приведут в порядок к концу лета. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове отремонтируют проезд между домами в микрорайоне Победилово. Об этом сообщает горадминистрация.

Жалобы возникли у жильцов дома №2 по улице Аэропорт, отремонтированной по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Между домами №2 и №2а имеется проезд, относящийся к муниципальной земле, а не к самой улице и, соответственно, не приведенный в порядок. После жалоб жильцов было принято решение привести проезд в порядок к концу лета. На данный момент специалисты готовят смету.

Кроме того, возник вопрос относительно съездов к домам по этой же улице. После ремонта дороги перепад высот между участками оказался слишком большим, и в результате вода с проезжей части стекает к дому. В ближайшее время специалисты выедут на место и определят способ решения проблемы.