В Кирове на улице Володарского установили тестовые фонари

После всех замеров с одной из четырех компаний, предоставивших светильники, рассмотрят возможность сотрудничества. Фото: киров.рф

В Кирове тестируют новые уличные светильники. Подробностями поделились в горадминистрации.

Фонари установили на улице Володарского от Преображенской до Красноармейской. Ночью с 6 на 7 июня специалисты Кировсвета провели замеры, чтобы определить эффективность ламп и их соответствие требованиям.

Отметим, что установленные светильники изготовили и предоставили российские компании. Как рассказали в мэрии, на предложение установить тестовые фонари в Кирове откликнулись четыре фирмы - две из Ростова-на-Дону, одна из Санкт-Петербурга и одна из Кирова. После всех замеров власти рассмотрят возможность заключения лизингового контракта либо другой вид сотрудничества для улучшения освещенности города.