Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июня 2023 13:11

В Кирове на улице Володарского установили тестовые фонари

Они появились на отрезке от Преображенской до Красноармейской
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
После всех замеров с одной из четырех компаний, предоставивших светильники, рассмотрят возможность сотрудничества. Фото: киров.рф

После всех замеров с одной из четырех компаний, предоставивших светильники, рассмотрят возможность сотрудничества. Фото: киров.рф

В Кирове тестируют новые уличные светильники. Подробностями поделились в горадминистрации.

Фонари установили на улице Володарского от Преображенской до Красноармейской. Ночью с 6 на 7 июня специалисты Кировсвета провели замеры, чтобы определить эффективность ламп и их соответствие требованиям.

Отметим, что установленные светильники изготовили и предоставили российские компании. Как рассказали в мэрии, на предложение установить тестовые фонари в Кирове откликнулись четыре фирмы - две из Ростова-на-Дону, одна из Санкт-Петербурга и одна из Кирова. После всех замеров власти рассмотрят возможность заключения лизингового контракта либо другой вид сотрудничества для улучшения освещенности города.