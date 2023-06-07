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НовостиПроисшествия7 июня 2023 9:45

В Кирове бывших полицейских приговорили к ограничению свободы за грабеж и незаконный досмотр

Инцидент произошел в апреле 2022 года
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Суд признал бывших полицейских виновными в превышении должностных полномочий и грабеже.

Суд признал бывших полицейских виновными в превышении должностных полномочий и грабеже.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове осудили бывших сотрудников полиции за превышение должностных полномочий и грабеж. Подробности сообщает областной Следственный комитет.

В ночь с 28 на 29 апреля 2022 года двое бывших сотрудников УМВД провели незаконный личный досмотр двух человек, тем самым превысив свои полномочия. Кроме того, они отобрали у одного из них деньги и некое имущество, которым распорядились по своему усмотрению.

Недавно состоялся суд, на котором бывших полицейских признали виновными. Оба получили по три года ограничения свободы плюс штрафы - 10 и 30 тысяч рублей.