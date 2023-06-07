Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июня 2023 6:50

В двух сельских школах Оричевского района пройдет ремонт

Работы идут в Быстрице и Истобенске
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В быстрицкой школе уже привели в порядок спортзал. Фото: kirovreg.ru

В быстрицкой школе уже привели в порядок спортзал. Фото: kirovreg.ru

В школах Оричевского района идет ремонт. Подробности сообщили в областном правительстве.

Сейчас в спортзале школы уже заменили окна, пол, системы отопления, водопровода и канализации. Специалисты закончили электромонтажные работы, отремонтировали потолок и стены. Уже ведется приемка выполненных работ. Отметим, что сумма контракта составила 3,7 миллиона рублей.

Кроме того, в школе Истобенска отремонтируют кровлю. Контракт на сумму 5,4 миллиона рублей заключили в мае 2023 года, подрядчик уже приступил к работам. Работы планируется закончить до 25 июля.