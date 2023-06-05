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НовостиОбщество5 июня 2023 6:21

Активисты разыскивают без вести пропавшего 35-летнего кировчанина

Местонахождение Александра Васильева неизвестно с 1 июня
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
В Кирове разыскивают без вести пропавшего Александра Васильева. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают без вести пропавшего Александра Васильева. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают без вести пропавшего Александра Васильева. Как сообщили активисты поискового отряда «Лиза Алерт», местонахождение 35-летнего мужчины неизвестно с 1 июня.

Приметы кировчанина: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, серые глаза. Был одет в светло-серую толстовку и брюки, кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться мужчина, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.