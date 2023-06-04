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НовостиОбщество4 июня 2023 13:41

За месяц отряд «Лиза Алерт» получил заявки на поиск 41 пропавшего кировчанина

25 человек удалось найти
Петр МАКСИМОВ
Ответ по 23 случаям - «Найден, жив!». Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Ответ по 23 случаям - «Найден, жив!». Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В кировском поисковом отряде «Лиза Алерт» поделились итогами работы за май 2023 года.

Всего волонтеры получили заявки на поиски 41 пропавшего человека. 25 «потеряшек» удалось найти: 23 были живы, а двое, к сожалению, погибли. Четыре человека до сих пор не найдены. Еще 12 указаны в графе «другое». Обычно это случаи, информация по которым проверяется и уточняется.

Кстати, 10-11 июня 2023 года кировский отряд «Лиза Алерт» проведет ежегодные летние учения для новичков. Подробности по ссылке.