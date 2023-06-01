Администрация Кирова год не убирает тысячу бочек с краской и спиртом от собачьего приюта

В сотнях бочек хранятся огнеопасные смеси. Фото: Народный фронт

До тысячи бочек с пожароопасными веществами бесконтрольно остаются на муниципальной земле по улице Искры в Коминтерне (Киров). Год назад здесь закрылась типография.

Судя по надписям, в одних бочках краска, а в других - спиртосодержащие жидкости. И все это может полыхнуть от малейшего источника возгорания. Бочки завезли еще прошлым летом, и все это время местные жители не могут добиться уборки незаконного «склада». Рядом садоводство, гаражный кооператив, собачий приют и - главное - газораспределительный блок.

Люди обошли множество инстанций. В МЧС подтвердили: нарушения есть. Роспотребнадзор же еще в конце прошлого марта написал обращение в администрацию Кирова о принятии мер, но ничего не изменилось.

- Поскольку земля муниципальная, отвечать за утилизацию этих отходов придется городской администрации, - говорит руководитель Кировского отделения Народного фронта Валерия Черемисинова. - В случае, если виновник образования этой свалки будет найдет, ему можно будет предъявить требование о компенсации понесенных расходов. Кстати, на бочках сохранились этикетки со штрихкодами и наименованием производителя, по которым можно отследить их путь. Было бы желание это сделать.

Народный фронт уже обратился в полицию и в прокуратуру.