На бывшую сотрудницу кировского банка завели уголовное дело

Нарушение вскрыли сотрудники ФСБ, а дело завели в Следкоме Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кирове расследуют уголовное дело о получении неправомерного доступа к компьютерной информации.

По версии следствия, бывшая менеджер по продажам одного кировского банка решила неправомерно открыть расчетный счет. Используя свое служебное положение и нарушая правила, женщина получила доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Затем она открыла банковский счет, хотя реального обращения клиента по этому вопросу не было.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный лицом с использованием своего служебного положения). Нарушение закона вскрыли сотрудники УФСБ России по Кировской области, а дело возбудили в региональном СУ СКР.