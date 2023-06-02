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НовостиОбщество2 июня 2023 10:31

В кировском театре впервые с 2016 года покажут спектакль по Шекспиру

«Театр на Спасской» завершит премьерой постановки очередной сезон
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
На сцене театров в Кирове с 2016 года не было постановок по произведениям английского драматурга. Фото: vk.com/theateronthespasskaya

На сцене театров в Кирове с 2016 года не было постановок по произведениям английского драматурга. Фото: vk.com/theateronthespasskaya

Кировские зрители смогут увидеть спектакль по Шекспиру. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Театр на Спасской» завершит премьерой постановки «Буря» (16+) очередной сезон. Уточняется, что на сцене театров в Кирове с 2016 года не было постановок по произведениям английского драматурга.

Сейчас режиссер Наталия Красильникова завершает работу над спектаклем по одной из самых загадочных пьес Шекспира. В постановке занята практически вся труппа театра. Над декорациями работает театральный художник Мария Лукка - неоднократная номинантка на Национальную театральную премию «Золотая Маска».