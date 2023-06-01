В Кирове на Южном обходе мотоциклист наехал на дорожника

Дорожный рабочий получил тяжелые травмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове мотоциклист наехал на дорожного рабочего, причинив тому тяжелые травмы. О происшествии сообщает областная Гострудинспекция.

Авария произошла 21 апреля 2023 года на Южном обходе. Мотоцикл «ИЖ» с коляской наехал на работника «Вятских автомобильных дорог». Пострадавший получил закрытый перелом и тяжелые травмы внутренних органов.

Гострудинспекция провела расследование несчастного случая. По данным ведомства, в аварии виновен водитель: при движении он отвлекся на встречную машину, съехал на обочину и коляска мотоцикла наехала на дорожника.