В Кирове демонтируют аварийные опоры

Работы будут продолжены в дальнейшем. Фото: киров.рф

В Кирове продолжают демонтировать аварийные опоры. Об этом сообщает горадминистрация.

Специалисты убирают аварийные опоры контактной сети, находящиеся на балансе АО «Автотранспортное предприятие». С 27 по 31 мая уже ликвидированы 14 опасных конструкций, располагавшихся на улицах Карла Маркса, Производственной, Щорса, Московской, Октябрьском проспекте. В марте рабочие демонтировали 13 опор на Луганской и Ломоносова.

- Специалисты продолжают обследование опор контактной сети. В ближайшее время список конструкций, подлежащих демонтажу и замене, будет пополнен, - добавили в горадминистрации.