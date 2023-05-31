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НовостиОбщество31 мая 2023 14:39

В Кирове демонтируют аварийные опоры

За несколько дней специалисты убрали 14 конструкций
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы будут продолжены в дальнейшем. Фото: киров.рф

Работы будут продолжены в дальнейшем. Фото: киров.рф

В Кирове продолжают демонтировать аварийные опоры. Об этом сообщает горадминистрация.

Специалисты убирают аварийные опоры контактной сети, находящиеся на балансе АО «Автотранспортное предприятие». С 27 по 31 мая уже ликвидированы 14 опасных конструкций, располагавшихся на улицах Карла Маркса, Производственной, Щорса, Московской, Октябрьском проспекте. В марте рабочие демонтировали 13 опор на Луганской и Ломоносова.

- Специалисты продолжают обследование опор контактной сети. В ближайшее время список конструкций, подлежащих демонтажу и замене, будет пополнен, - добавили в горадминистрации.