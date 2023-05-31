В Кирове врачи спасли родившихся раньше срока близнецов

Малышам оказали всю необходимую помощь, а девочка перенесла операцию. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове врачи спасли недоношенных близнецов. Подробности рассказали в областном Минздраве.

Малыши появились на свет в Лузской ЦРБ. Оба оказались крохотными: девочка весила лишь 1,2 кг, мальчик - 1,35 кг. Поскольку это является критически низкой массой тела, детей необходимо было перевести в областной перинатальный центр. Для этого из Кирова направили борт санавиации.

Новорожденных направили в специальное отделение больницы, где им оказали необходимую помощь. В возрасте трех недель девочку перевели в детскую областную больницу, где провели сложнейшую операцию. Через некоторое время к малышке присоединился брат, которому также проводили нужное лечение.

В целом близнецы провели под наблюдением врачей два месяца. Оба подросли, набрались сил, и их выписали домой. Девочке в дальнейшем предстоит еще одна операция и наблюдения вместе с братом у специалистов. Оба они смогут в будущем жить полноценной жизнью.