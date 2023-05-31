Более 40 кировских детей получили дорогостоящее лечение с помощью благотворительного фонда

Стоимость некоторых лекарств может доходить до 100 миллионов рублей за упаковку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Фонд «Круг добра» помогает нуждающимся в дорогих лекарствах детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Им предоставляют медикаменты, средства реабилитации, помогают организовать лечение, в том числе за границей. Заявка в организацию подается по результатам заключения федеральных медицинских учреждений о рекомендуемом лечении ребенка.

Как рассказали в областном Минздраве, с начала работы Фонда - января 2021 года - 44 юных кировчанина получили необходимое лечение. Это дети с тяжелыми диагнозами: СМА, муковисцидоз, нейробластома и другие. Учреждение на постоянной основе ведет закупку нужных препаратов, которую могут контролировать родители.

Как подчеркнули в ведомстве, стоимость лекарств может доходить до 100 миллионов рублей за упаковку, поэтому поддержка Фонда имеет огромное значение.