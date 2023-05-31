В Кирове и двух районах области рекультивируют свалки до конца 2024 года

Самые масштабные работы запланированы на свалке у поселка Костино в Кирове. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кировской области одновременно рекультивируют сразу несколько свалок: в Омутнинском и Малмыжском районах, а также в самом Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Омутнинске работы ведутся с начала 2023 года. Специалисты уже вывезли с площадки треть отходов. Деятельность приостановили на время нерестового периода. В Малмыжском районе рекультивируют сразу две свалки. С одной из площадок уже вывозят мусор, на второй ожидается конец нерестового периода, поскольку полигон находится в водоохранной зоне. Самые масштабные работы запланированы на свалке у поселка Костино в Кирове.

Как добавили в пресс-службе правительства, работы планируется завершить до конца 2024 года.