Сельские школы Кировской области получат 46 автобусов

За последние четыре года Кировская область получила почти 200 школьных автобусов. Фото: kirovreg.ru

В сельские школы Кировской области направили новые автобусы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Всего учебным заведениям передали 46 машин. 19 из них отправятся в муниципальные учреждения и 27 - в областные. Автобусы поступят в школы Омутнинска, поселка Мирного Оричевского района, Орловского района, деревни Шихово Слободского района и другие. Отметим, что в первом квартале года от региона подана заявка на поставку еще 19 единиц транспорта.

Добавим, что всего за последние четыре года в Кировскую область за счет федерального бюджета поступило 192 автобуса. Сейчас для перевозки пяти тысяч учеников используется 262 машины.